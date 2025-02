Ilgiorno.it - Boom di multe in un comune del Lodigiano: oltre 1.300 sanzioni in più in dodici mesi

Leggi su Ilgiorno.it

CASALPUSTERLENGO – Impennata di contravvenzioni al codice della strada secondo il bilancio della Polizia Locale di Casalpusterlengo che ha reso noto il report riguardante il 2024. I numeri infatti parlano chiaro: 3.632sono state elevate l’anno appena terminato contro le 2.312 del 2023. I verbali comminati dai vigili urbani hanno colpito soprattutto automobilisti indisciplinati nel centro storico e camionisti di mezzi pesanti. Mano pesante dei “ghisa“ per soste irregolari (1.296), per uso del telefono durante guida (20 violazioni), mentre sono state 865 le infrazioni per intralcio alle operazioni di pulizia strade, 159 le violazioni per sosta sul marciapiede, 57 soste su attraversamenti pedonali. Spicca anche il dato sull’occupazione degli stalli riservati alle persone disabili: lesono 114 con un aumento considerevole rispetto al 2023 quando erano stati sanzionati 73 veicoli.