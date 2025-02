Scuolalink.it - Bonus mamme va in soffitta: dal 2025 arriva la versione 2.0 [Messaggio INPS]

Leggi su Scuolalink.it

Dal 1° gennaioè cessato l’esonero contributivo totale per le lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (). La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 180 e seguenti della legge n. 213/2023), garantiva uno sconto del 100% sulla contribuzione previdenziale per le madri lavoratrici con almeno due figli, fino al compimento del decimo anno di età del più piccolo. L’, attraverso un, conferma la scadenza del1.0 L’, con iln. 401/, ha confermato la scadenza del beneficio, che non è stato prorogato nella nuova Legge di Bilancio(n. 207/2024). Tuttavia, resta valido fino al 31 dicembre 2026 l’esonero per le madri con almeno tre figli, purché il più piccolo abbia meno di 18 anni.