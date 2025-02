Lanazione.it - Bonura con un Romanelli in più

Per un giocatore che torna a disposizione e alludiamo al centrocampistaaltri due che, invece, non potranno rispondere presente alla chiamata di Marco. Nella Sangiovannese che domani affronterà al Fedini il Grosseto nella sfida numero 63 tra le due formazioni l’attaccante Nicholas Bocci e il centrocampista Christian Cenci quasi sicuramente dovranno tifare per i suoi dalla tribuna. Entrambi sono alle prese con i problemi muscolari, Cenci in particolar modo ha preso una bella botta domenica a Trestina e proprio per non acuire ulteriormente il suo infortunio gli verrà concesso un turno di riposo alla pari dell’attaccante. Sono due perdite non da poco per il tecnico azzurro, Bocci proveniva da due goal consecutivi mentre il compagno è stato uno dei migliori in campo non soltanto con il Follonica Gavorrano ma anche nella gara giocata domenica scorsa in terra umbra.