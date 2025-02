Lopinionista.it - Bontempi protagonista al Festival di Sanremo con Casa Bontempi

Leggi su Lopinionista.it

torna a scrivere la storia della musica italiana con una nuova iniziativa aldi2025 dopo il successo dell’edizione 2024 con la FantaOrchestra., un’area esclusiva nel cuore di, diventa il punto d’incontro per grandi nomi e talenti emergenti della scena musicale.Situata a due passi dal Teatro Ariston, in via Feraldi 17, questa struttura sarà un crocevia di interviste, talk show, live acustici. Dall’11 al 15 febbraio,ospiterà una serie di iniziative sotto la direzione artistica di Michele Monina. Al centro, il leggendario Farfisa Compact Duo, lo strumento che i Pink Floyd usarono nel mitico concerto di Pompei del ’71, emblema di un’epoca e di un sound che ha fatto la storia della musica. Un palco per i giovani, un rifugio per i grandi artisti e uno spazio di incontro e confronto per giornalisti, opinionisti e professionisti dello spettacolo.