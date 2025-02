Quotidiano.net - Bombe del Cremlino su civili russi nel Kursk: anziani morti sotto le macerie

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 1 febbraio 2025 – Le forze delhanno bombardato una scuola nella regione russaoccupata dall’esercito ucraino, a Sudzha. L’edificio, andato distrutto, era usato come rifugio dagli abitanti della zona. Lo ha annunciato Oleksi Dmytrachkivsky, portavoce del comando locale ucraino, su Telegram.Sulle prime il funzionario aveva parlato di 90 personele. Ma fortunatamente la maggior parte deipare essersela cavata. Il bilancio è al momento di quattroe quattro i feriti. Nella notte iavevano lanciato missili dal Mar Nero sulla città portuale russa di Odessa, sito del patrimonio dell'umanità dell'Unesco, danneggiando edifici storici e ferendo almeno 7 persone, in modo non grave. Vicini al luogo dell'attacco c'erano anche diplomatici norvegesi. Notizie in diretta