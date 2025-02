Sport.quotidiano.net - Bologna-Como 2-0: De Silvestri e Fabbian stendono la squadra di Fabregas

Ilvince e convince al Dall’Ara contro unche a onor del vero è poca roba rispetto a quello affrontato all’andata quando era finita 2-2. Ladiprova a giocarsela a viso aperto ma paga lo scotto, rimanendo anche in inferiorità numerica nel primo tempo per il rosso a Fadera. I rossoblù dal canto loro colgono due traverse e creano sempre tanto. A decidere la sfida che porta ladi Italiano momentaneamente al quinto posto ci pensano De. Al 2’ subito ilpericoloso con una bella punizione di Lykogiannis che dal lato corto calcia diretto in porta, con Butez attento a respingere in angolo. Bravo Dallinga a subire il fallo di Dossena ma meno poi i rossoblù sull’angolo seguente che si esaurisce con un nulla di fatto. La partita vive inizialmente di fiammate, con tante imprecisioni da una parte e dall’altra ma ila cercare di tenere il pallino due l gioco.