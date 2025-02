Dayitalianews.com - Bolletta dell’acqua da record per una pensionata: 22.000 euro. Ma lei non intende pagarla

Una donna di 63 anni ha sgranato gli occhi quando si è vista recapitare una: 22.000. Le cause? A quanto pare una perdita sotto il capannone che lei e suo marito usano come deposito, ma non visibile ad occhio nudo. La donna però non ha alcuna intenzione di pagare quella cifra folle e ha chiesto il supporto di un’associazione di consumatori per farsela annullare, ritenendo di non essere responsabile della perdita.LachocI fatti si sono svolti a Selvazzano, in provincia di Padova, e i consumi riguardano il periodo compreso tra febbraio 2023 e luglio 2024, per un totale di 13.000 metri cubi d’acqua consumati. Come specificato da Il Gazzettino, la perdita non era visibile ad occhio nudo poiché si trovava sotto al terreno, inoltre non poteva essere ravvisata neanche dal contatore che si trovava sotto il marciapiede coperto da una lastra di ferro impossibile da sollevare a mani nude.