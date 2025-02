Anteprima24.it - Blue Tongue, vaccinazione obbligatoria e contributi per emergenza

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiColdiretti Avellino e Associazione Allevatori di Campania e Molise chiamano la Regione Campania per provare ad arginare l’. “Si tratta – come sottolineano gli allevatori – di una malattia virale trasmessa ai ruminanti da una zanzara di genere Culicoides che non infetta l’uomo, né incide sulla qualità di latte e carne, ma provoca ingenti danni all’interno degli allevamenti: calo delle produzioni, mortalità e blocco delle movimentazioni dei ruminanti tra regioni di diversa qualifica sanitaria”. La malattia, presente in Italia dal 2000 ma divenuta più aggressiva a partire dal 2024 con la comparsa di nuovi sierotipi, “è piuttosto diffusa anche in Campania, probabilmente più di quanto venga dichiarato a causa di una scarsa conoscenza”.Per questa ragione, Coldiretti e AACM hanno deciso di scrivere all’assessorato all’Agricoltura e all’assessorato alla Sanità della Regione Campania per chiedere “unae gratuita degli animali a rischio eper lo smaltimento dei capi deceduti e per il mancato reddito”.