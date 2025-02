Ilfattoquotidiano.it - Bindi a La7: “Quello di Meloni è un metodo mafioso e fascista, denigra l’avversario usando propaganda e menzogne per il consenso”

“Mi assumo la responsabilità delle parole che stodi Giorgiaè unre chi si ritiene esseredi quel momento. Pensiamo alle vittime di mafia: spesso la vittima non è mai una vera vittima, è sempre qualcuno che ha fatto qualche cosa di molto grave per cuiche fa è sempre in qualche modo funzionale ad altro e non al perseguimento della giustizia. Questo è gravissimo“. Sono le durissime parole pronunciate a Tagadà (La7) dall’ex presidente della Commissione Antimafia, Rosy, a proposito delle affermazioni della presidente del Consiglio Giorgiasull’avvocato Luigi Li Gotti, l’ex senatore che ha presentato l’esposto-denuncia sul caso Almasri.a riguardo cita l’esempio di Don Giuseppe Diana, il sacerdote di Casal di Principe ucciso il 19 marzo 1994 e accusato da un giornale locale di essere vicino alla camorra, diffamazione sancita da una sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere dopo 21 anni.