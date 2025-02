Lanazione.it - Biblioteche, l’affondo della Cisl: "Basta con le esternalizzazioni"

Leggi su Lanazione.it

La Funzione pubblicadice "no" alla scelta di esternalizzare il servizio dellecomunali di Avenza e Marina di Carrara. Nello specifico a parlarenecessità di potenziare e riportare i servizi in mano al personale delleè Enzo Mastorci, il segretario generalefunzione pubblica Toscana Nord. Sulla questione l’amministrazione comunale preferisce al momento preferisce non rispondere, facendo sapere che lo farà in un secondo momento. "Dopo Marina di Carrara dove da tempo non c’è più il personale comunale ci viene comunicato dalla dirigenza la volontà di esternalizzare anche la biblioteca di Avenza – scrive Mastorci –. Come sindacato abbiamo manifestato all’incontro, dove a decisione già assunta, siamo stati chiamati a discutere sulla nuova organizzazione.