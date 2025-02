Oasport.it - Biathlon, Patrick Braunhofer oro agli Europei Open nell’inseguimento in Val Martello. Linda Zingerle di bronzo tra le donne

Leggi su Oasport.it

Giornata di festa per ilitaliano in Val, sede degli2025. Nella vallata sudtirolese, il Bel Paese ha potuto festeggiare la conquista di due mede nelle due gare dell’inseguimento in programma quest’oggi.ha scritto un pezzetto di storia, andandosi a prendere il metallo più pregiato nella 12.5 km pursuit, mentre nella 10 km femminilesi è messa al collo il.Una super prestazione dell’azzurro che, partito col pettorale n.16 (posizionamento dettato dal riscontro nella Sprint), è riuscito a prevalere grazie a una gara perfetta. L’altoatesino, infatti, ha trovato tutti e 20 i berse lo zero nelle serie di tiro l’ha messo nelle condizioni di imporsi., infatti, ha conquistato il successo, precedendo un trio di norvegesi: Isak Frey (0+0+2+0) secondo a 22?7, Sverre Dahlen Aspenes (1+0+1+2) terzo a 37?5 e Sivert Guttorm Bakken (1+0+1+1+) quarto a 46?3.