Biancolino | È una partita di cui non mi fido Lescano? Vi dico

Tempo di lettura: 2 minuti“C’è un Avellino che ha bisogno di punti, di una prestazione importante. È unadi cui non mi. Non voglio fermarmi sulla classifica o sulla situazione attuale. Non midella squadra che verrà qui, dobbiamo restare concentrati. Non ci sono titolari e riserve, sono tutti importanti. Lunedì riposano, anche se ci alleniamo. Questa è unaimportante”. Parla così il tecnico dell’Avellino, Raffaelealla vigilia della sfida interna contro la Turris. “Sono arrivati giocatori importanti nei ruoli dove mancava qualche figura, che si integrano in una squadra già solida – sottolinea– Davanti abbiamo preso. Si trova bene con il gruppo, vedo che scherza, è già entrato nello spogliatoio con il giusto spirito e conosceva già qualcuno.