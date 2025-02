Bergamo rimette al centro il suo scrigno del sapere | il restauro della Mai e il valore della cultura

Leggi su Bergamonews.it

. Piazza Vecchiaalil suo. E lo fa secondo un principio di restituzione che ha tutto il saporecondivisione e del senso di appartenenza. Questo il significato dell’inaugurazione del nuovo atrio scamuzziano e del rilanciobiblioteca Angelo Mai, andato in scena venerdì 31 gennaio. Serata in cui ha vinto la città, tutta, dalalla periferia. Dove sì, ad accrescere è ildel capoluogo, i suoi mille mondi e il suo patrimonio ma anche gli inestimabili legami che è capace di generare, mantenere e alimentare.E, in questo senso, la ristrutturazione dell’ingresso dello storico edificio che domina il cuore di Piazza Vecchia ne è l’esempio, il cappello di una serie di iniziative di rilancio di un edificio che da sempre rappresenta il cuoredel capoluogo.