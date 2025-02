Bergamonews.it - Bergamo Film Meeting omaggia il cinema del regista polacco Wojciech Has

Leggi su Bergamonews.it

. In occasione del centenario della nascita diJerzy Has (1° aprile 1925 – 3 ottobre 2020) la 43a edizione di, in programma dall’8 al 16 marzo,il, autore tra i più visionari e rappresentativi della “scuola polacca”. Ad Has è inoltre dedicata l’immagine di questa edizione del Festival, realizzata dallo studio di comunicazione visiva e graphic design Studio Suq.Significativo è il grande amore nutrito per lui da Martin Scorsese, che ha voluto sostenere il restauro delle sue opere, in particolare de Il manoscritto trovato a Saragozza (1964), considerato dalamericano uno dei capisaldi della produzione artistica etografica del secolo scorso. Nell’apprezzamento si sono uniti Luís Buñuel, Jerry Garcia, David Lynch, Martin Scorsese e Francis Ford Coppola.