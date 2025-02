Liberoquotidiano.it - Beppe Sala ignora la storia del Banco Bpm

Leggi su Liberoquotidiano.it

Imprese e famiglie hanno bisogno del loro banchiere. Non solo della banca. Ma dell'uomo davanti a loro che conosce ladell'impresa, i successi e gli insuccessi di chi vuol creare ricchezza o far crescere il proprio patrimonio per se, i figli e finanche i dipendenti. Un assunto che si traduce in ascolto del territorio. Ossia prossimità e conoscenza di chi chiede credito. Esattamente ciò che non fanno più le grandi banche che hanno affidato all'algoritmo - parole del ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti all'assemblea dell'Associazione bancaria italiana, le decisioni per “affidare” o meno un cliente. Ora in una regione tra le più ricche d'Europa, e dunque tra le più facoltose del mondo, come la Lombardia la vicinanza a chi domanda mezzi per crescere è rappresentata ancor oggi dalla Popolare di Milano.