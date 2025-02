Tvzap.it - “Benvenuta”: la famosa attrice diventa mamma ma è pioggia di critiche

Personaggi Tv. La star americana è diventata mamma. La star ha annunciato su Instagram l'arrivo della sua prima figlia, pubblicando una foto della bimba avvolta in una coperta con il suo nome, Tove, scritto in lettere dorate. Nessuno sapeva che l'attrice fosse in attesa della prima figlia. Tantissimi i messaggi di congratulazioni, ma anche le critiche. Per quale motivo? Lily Collins mamma per la prima volta: è nata Tove Jane McDowell. Lily Collins, star di Emily in Paris e figlia del leggendario musicista Phil Collins, ha annunciato l'arrivo della primogenita su Instagram, dove ha pubblicato uno scatto della bambina a cui lei e suo marito, Charlie Mcdowell, hanno dato il nome Tove Jane.