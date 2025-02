Ilgiorno.it - Beni immobili confiscati alle mafie: 1.400 assegnati al riutilizzo sociale

Prima erano "cosa loro", ora sono cosa di tutti. Sono più di 2.600 in Lombardia iai mafiosi. Sono 1.236, al momento, quelli ancora gestiti dai funzionari dell’Anbsc, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione deisequestrati e. Sono sparsi in 217 comuni. Gli altri 1.380, che si trovano disseminati in 220 paesi lombardi, sono stati invece giàper essere utilizzati a beneficio di tutti come strutture pubbliche o per iniziative sociali. In provincia di Bergamo su 140, 60 sono stati già destinati; in provincia di Brescia igià destinati sono 96 su 172. Così negli altri comprensori provinciali: Como 83 su 139; Cremona 13 su 81; Lecco 33 su 51; Lodi 10 su 30; Mantova 13 su 59; Milano 708 su 1.204; Monza e Brianza 180 su 370; Pavia 101 su 45; Sondrio 3 su 42; Varese 80 su 179.