Puntomagazine.it - Benevento, Arrestata coppia di ladri: Nel mirino distributori automatici di una scuola

dispecializzati nei furti ai: scattano le manette durante il colpo in unaI Carabinieri della Compagnia dihanno arrestato in flagranza di reato unadispecializzata nei furti aidi bevande e snack. L’uomo, un 37enne e la sua compagna di 45 anni sono stati sorpresi mentre mettevano a segno un colpo all’interno di un istituto scolastico superiore del capoluogo.I servizi di pattugliamento dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dierano in corso già da tempo, in seguito a una serie di furti aiche avevano destato allarme e preoccupazione nella cittadinanza e tra gli operatori economici. L’attività di analisi certosina del fenomeno delinquenziale da parte dell’Arma dei Carabinieri, aveva portato all’intensificazione dei controlli, soprattutto, in orario notturno, con l’impiego di pattuglie sia in divisa che con auto “civetta”, proprio per contrastare tale fenomeno.