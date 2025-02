Ilrestodelcarlino.it - "Bene insieme dal primo all’ultimo giorno"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il profondo dolore per la scomparsa della moglie per lui è solo in parte compensato dalla consapevolezza che "alla fine la sua agonia è terminata e in fondo è stato meglio così. Gli ultimi tempi si erano trasformati in un martirio per una persona che non beveva e non mangiava più, anche se non aveva ancora perso del tutto conoscenza". Ennio Tassani, la bellezza di 98 anni compiuti il 12 gennaio e portati splendidamente con una lucidità invidiabile, è stato il compagno di una vita di Miranda, scomparsa martedì, poche ore prima dell’alba: "Era in ospedale da circa due settimane – racconta il marito – e per farle chiudere gli occhi a casa avevano detto che dopo due giorni l’avrebbero mandata a casa. Purtroppo non ce l’ha fatta a tornare". Ennio e Miranda, divisi da 9 anni, si sposarono nel 1965 "ma ci conoscevamo già da ragazzini – ricorda Tassani (nella foto) –, quando andavamo al mare a Fosso Ghiaia.