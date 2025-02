Bergamonews.it - Bellanova sulla destra fa il vuoto, Hien limita l’attacco del Torino. Retegui, che peccato!

Atalanta-1-1, le pagelleRui Patricio 6 – Chiamato in causa in extremis, incolpevole sul gol. Per il resto non deve fare parate complicate.Djimsiti 6 – Partita dalla doppia faccia. incorna il gol che sblocca su piazzato, poi si perde Maripan 5 minuti dopo nella sua area.6.5 – Toglie dal campo Adams, ovvero il riferimento offensivo del.Kolasinac 6 – Esce per l’ennesimo acciacco che dovrà superare, stavolta di natura muscolare.(30’ Toloi 6.5 – Entra a freddo ma con un buon piglio. Un paio di transizioni offensive come ai vecchi tempi.)7 – Notte da ex (e infatti segna, anche se il Var glielo leva). Assist da corner che suggella una prova più che positiva.De Roon 6.5 – Chiude bene gli spazi per vie centrali.Ederson 6.5 – Cerniera consolidata, non dà spazi ai pariruolo avversari che gli gravitano in zona e ripropone spesso l’azione in fase offensiva con efficacia.