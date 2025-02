Lanazione.it - Beko, una speranza dalla nuova legge regionale

"Lasui Consorzi industriali, approvata lo scorso dicembre, potrebbe trovare la sua prima applicazione nella vertenza diEurope a Siena". Parola del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ieri sera ha partecipato ala cena di solidarietà organizzata a Sovicille (in provincia di Siena) per raccogliere fondi a favore dei 299 lavoratori del sito di viale Toselli. Giani, che nella giornata di giovedì ha partecipato alla riunione del tavolo al ministero delle Imprese e del made in Italy insieme al consigliere delegato alle crisi industriali, Valerio Fabiani, sostiene l’idea di procedere all’acquisizione dello stabilimentodi Siena. "Laè una-guida – continua il presidente della Regione – mirata a favorire i processi di reinvestimento sulle attività economiche.