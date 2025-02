Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 1° febbraio 2025 | Video Mediaset

Triplo appuntamento oggi – sabato 1°– con la soap americana. Ecco iper rivedere gli episodi inediti trasmessi da Canale 5 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate qui.R.J. prova a convincere Hope a lottare per il suo matrimonio con Liam, ma lei è certa che non ci siano speranze, anche perché lui è innamorato di Steffy.Steffy dice a Finn che per lei è intollerabile pensare che Kelly sia viva solo grazie a Sheila, la donna che in passato ha tormentato la sua famiglia.Ridge è convinto che lui e Brooke siano una coppia formidabile e che riusciranno ad affrontare e risolvere i problemi matrimoniali delle rispettive figlie.