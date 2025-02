Davidemaggio.it - Beautiful diventa un documentario

Leggi su Davidemaggio.it

Le soap opera meritano riscatto, in quanto “importanti ma spesso trascurate istituzioni culturali“. Pensiero condivisibile ma che non abbiamo espresso noi bensì Joe Lewis, CEO della casa di produzione californiana Amplify Picture, che sta realizzando unsul genere. A partire dal titolo cult del settore, quello che da quasi quarant’anni appassiona il pubblico:.Come riporta Variety, si intitolerà Soaps e racconterà il mondo che ruota intorno alla famiglia Bell, ideatrice e produttrice di The Bold and thee prima ancora di Febbre d’amore. E lo farà dall’interno, grazie ad un esclusivo accesso al dietro le quinte che permetterà di mostrare al pubblico qualcosa di inedito ed intrigante.Soaps racconterà il dietro le quinte di: le parole del registaA dirigerlo sarà Matt Wolf, un regista esperto di documentari, che finora ne ha realizzati tanti e sugli argomenti più disparati: biografie di musicisti e attivisti, approfondimenti sulla nascita della cultura giovanile, esperimenti di fantascienza o New York raccontata dalle prostitute trans.