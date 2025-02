Bastone rotto Papa vacilla ma prosegue

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.35 Piccolo incidente per ilall'inizio dell'udienza generale. Mentre entrava in Aula Paolo VI, ilcon cui si aiutava si èalla base. Quando il sostegno si è staccato, Francesco ha brevemente perso l'equilibrio. Poi, abbandonato ilnon più sicuro, ha proseguito a piedi, sotto braccio a mons. Sapienza e al suo aiutante. Poi sedia a rotelle e passaggio nella Basilica di San Pietro, a salutare chi non aveva trovato posto nell'Aula.