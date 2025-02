Oasport.it - Basket, successi casalinghi per Reggio Emilia e Trieste in Serie A

Due sono gli anticipi andati in scena questa sera per la diciottesima giornata dellaA di2025 ovvero-Cremona e-Tortona: andiamo a riepilogare insieme come sono andati.L’Unahotelsnon trema in casa e vince contro la Vanoli Cremona per 78-51, scappando nel punteggio nella ripresa senza concedere possibilità agli avversari lombardi che hanno resistito solo per due quarti. Faye piazza 20 punti, con l’ex NBA Faried che chiude con una doppia doppia da 12 punti e 12 rimbalzi – per la Vanoli 14 punti di Willis e 10 di Davis.Rispetta il fattore campo anche, che all’Allianz Dome piega la Bertram Tortona per 86-72. La partita rimane equilibrata per 30’, con i giuliani che trovano la zampata decisiva nel quarto conclusivo (25-20) esultando di fronte al pubblico di casa.