Basket serie c Esame Scandiano per la Cestistica

Dopo la sconfitta, maturata comunque nell’ultimo quarto dopo una buona prestazione, di Molinella, laArgenta torna in campo questa sera alle 19 a Consandolo, in un match valido per il campionato didiC. Avversaria di turno, la formazione reggiana di, da affrontare con prudenza, per il tecnico Ortasi. "Settimana impegnativa per noi – sottolinea il coach argentano alla vigilia –, siamo alle prese con il picco di influenza che ha attraversato più o meno tutta la squadra. Siamo comunque motivati a riscattare la brutta prestazione dell”andata e a mettere in mostra davanti al nostro pubblico i progressi fatti in questi tre mesi di stagione". re. fe.