Basket serie C Baskérs a caccia del 16 successo

Tornano in campo ial PalaDimensioneVending dove, stasera alle 18, la truppa allenata da coach Alessandro ‘Paxson’ Tumidei ospita la Giovane Robur Osimo. I marchigiani stanno vivendo una stagione decisamente altalenante, forse non pienamente all’altezza delle aspettative e del blasone di una piazza che in passato ha toccato anche l’A2. All’andata finì con un perentorio 36-75 per gli artusiani, ma guai a sottovalutare un avversario in cerca di riscatto, che punterà tutto sulla verve del play Cagnacci (quasi 14 punti di media), sulla solidità sotto le plance di Ciampaglia e del duo lituano Sakalnikas-Tamulis. Insomma, i potenziali pericoli per la capolista Forlimpopoli non mancano. Toccherà a Brighi e soci respingere l’assalto, conquistando il sedicesimo sigillo consecutivo e provando a consolidare ulteriormente il proprio primato solitario in questo torneo.