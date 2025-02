Sport.quotidiano.net - Basket Serie B femminile. Aymarà a Senigallia per il secondo sigillo consecutivo. Fattorini: "Gestiamo il nostro gioco senza alcuna ansia»

Leggi su Sport.quotidiano.net

group alla ricerca di continuità e, soprattutto, della seconda vittoria di fila nella trasferta a(palla a due alle 18.30; Zambelli di Cesena e Zanetti di Rimini gli arbitri). Dopo il successo, bello e importante, ottenuto su Pontedera, la squadra di coach Davidva in terra anconetana per allungare la striscia di risultati positivi, confermando il trend positivo dell’ultimo periodo. Una missione non semplice per le senesi che, ad ogni modo, non devono precludersi nessuna opportunità se vogliono risalire la classifica. "Abbiamo lavorato tutta la settimana a pieno regime, full time e con tanta umiltà perché, anche se siamo tornati alla vittoria dopo tanto, ilpercorso è molto arduo e dobbiamo sempre lavorare concentrate se vogliamo continuare a migliorare, partita dopo partita".