BASKET SERIE A2 FEMMINILE. Livorno-Cestistica, aria di derby. Templari in dubbio fino all’ultimo

tosco-ligure aquesta sera per laSpezzina che alle 21 al Palasport Macchia affronta il Jolly Acli(arbitri Edoardo Di Salvo e Raffaele Montano). Le toscane navigano a 18 punti in zona playoff, all’andata lacon una grande prova vinse ma oggi sarà un’altra storia.che viene da un periodo difficile tra infortuni e risultati negativi, ma ifanno sempre storia a se. Il ds Alessandro Pollio inquadra la partita e fa il punto su mercato in entrata e situazione infortuni. "Affronteremo una squadra in piena zona playoff, molto forte e sul campo amico. Ma ce la giocheremo al meglio delle nostre attuali possibilità. Sul mercato stiamo valutando e siamo ormai in dirittura per almeno un pivot, anche se oggi non sarà a disposizione, recuperiamo Missanelli dall’infortunio e stiamo valutando e provandoche ancora non è al meglio.