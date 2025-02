Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: le gare della diciottesima giornata e dove vederle in TV

Bologna, 1° febbraio 2025 – Con le Final Eight di Coppa Italia di Torino ormai sullo sfondo, il campionato diA disi appresta a vivere i suoi ultimi due appuntamenti primapausa dedicata alla manifestazione che si terrà a Torino. Il sipario sul diciottesimo turnoregular season – il terzo del girone di ritorno – si alzerà quest’oggi alle 20, quando al PalaBigi di Reggio Emilia si sfideranno l’Unahotels padrona di casa e la Vanoli Cremona (il match sarà trasmesso in diretta e in streaming su DAZN ed Eurosport 2): gli emiliani la scorsa settimana hanno battuto sul filo di lana la Bertram Tortona, ma poi sono caduti sul campo di Tenerife nel primo match delle Top 16 diball Champions League, mentre Cremona arriva alla palla a due di questa sera dopo aver ottenuto due punti molto importanti nella corsa salvezza battendo Scafati.