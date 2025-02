Basket Serie A 2024 2025 | per Trieste e Reggio Emilia vittorie larghe contro Tortona e Cremona

Leggi su Sportface.it

Si è aperta la 18^ giornata delladicon due anticipi che hanno visto ledi. I friulani si sono prontamente ripresi dopo la sconfittal’Olimpia Milano battendo per 86-72, costretta invece alla seconda sconfitta consecutiva. In precedenza, la squadra di coach Priftis aveva superato per 78-51, con la Vanoli che non dà continuità alla vittoriaScafati e rimane in ultima posizione.RISULTATI E CLASSIFICACOME VEDERE LAA IN DIRETTAJeff Brooks – Foto Enzo Pinelli / IPA Sport / IPAA:abbattePartono bene gli ospiti con Gorham e Kamagate subito protagonisti, ma Ross comincia già a scaldare il motore (per lui 24 punti nella serata) e, insieme alle triple di Uthoff e Valentine, risponde ai primi punti di Strautins (12-10).