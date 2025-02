Ilgiorno.it - Basket, Bcc Cantù “tifosa” stacca l’assegno per il nuovo palazzetto

(Como) – Sarà la Bcc dia finanziare la costruzione delche sorgerà in corso Europa. L’istituto bancario è da sempre vicino alla Pallacanestroe da anni sostiene in particolare i progetti legati alle squadre giovanili. “È un grande piacere vedere BCC come partner istituzionale dell’Arena. BCC è infatti un punto di riferimento fondamentale per lo sviluppo socio-economico non solo di, ma più in generale di tutta l’area limitrofa - spiega Andrea Mauri, ceo diArena - Non poteva dunque mancare la sua presenza a sostegno di un progetto che rappresenterà un tassello essenziale nel futuro di questa città”. L’investimento totale per la costruzione delsarà di circa 50,5 milioni di euro. Di questi, circa 40 milioni saranno concessi da un pool di istituti di credito composto da Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Intesa Sanpaolo, Finlombarda e Bccistituti di credito, composto da Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Intesa Sanpaolo, Finlombarda e Bcc