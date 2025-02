.com - Basket B nazionale / Il campionato perde un pezzo, il Chieti sulla via del tramonto

Il Settore Agonistico FIP ha comunicato che la gara– Gema Montecatini non si disputerà, per il club abruzzese il rischio radazioneVALLESINA, 1 febbraio 2025 – Quella di domenica scorsa a Piombino dovrebbe essere stata l’ultima gara per il.La società abruzzese non sarebbe stata in condizione di versare la rata Fip entro il 28 gennaio.Il regolamento pevede per il mancato pagamento una penalizzazione in classifica di 3 punti ma se poi non ci si regolarizza entro pochi giorni arriva l’esclusione dalcon tutti i tesserati liberi.Evidentemente il saldo non si è concretizzato tanto che ieri il Settore Agonistico FIP ha comunicato che la gara– Gema Montecatini di domani 2 febbraio non si disputerà.Nelle prossime ore si potrebbe assistere per il club abruzzese alla definitiva radazione.