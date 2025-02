Sport.quotidiano.net - Basket a2 femminile. Vigarano, con Rovigo oggi vale doppio

Due formazioni profondamente cambiate rispetto all’andata,si affronteranno stasera al Pala(ore 18.30) con l’obiettivo di centrare due fondamentali punti in classifica. All’andata per le biancorosse fu -49, da allora non ci sono più Cutrupi, Moretti, Paz, Pepe e Rizzo, ma sono arrivate Nikolova, Resemini, Visone (in forte dubbio) e Zietara. In casa Solmec, salutate Tumeo e l’ex Atanasovska, si sono aggiunte Zanetti e la stella, ex Schio, Mestdagh che, dopo un lungo periodo di stop causa maternità, ha ripreso a giocare ed è un lusso per la categoria.dell’ex Massimo Borghi, adesso vice coach della Solmec, ha due punti in più in classifica delle biancorosse del coach Carlo Grilli, ecco che il match del tardo pomeriggio diassume sicuramente un valorevuole cancellare la batosta dell’andata, portandosi a quota 6 punti in graduatoria come