Lanazione.it - Barriere architettoniche. Allo studio il piano per l’abbattimento

AGLIANA "Il Comune di Agliana potrà stipulare una convenzione con l’Università Roma Tre, dipartimento di architettura, per realizzare linee guida per ildi eliminazione(Peba)". Lo comunica Solange Cecchi, consigliera di Fratelli d’Italia, spiegando che il gruppo è al lavoro su questo tema dal luglio 2024 e ringraziando "in particolare l’assessore Maurizio Ciottoli e il capogruppo Daniele Ricasoli per il supporto e il lavoro di ricerca". Tutto nasce da una verifica sull’attuazione della legge 104 del 1992 che obbliga gli enti locali ad avere unsull’eliminazioni della. "Abbiamo trovato – spiega – una convenzione del 2009 tra provincia di Pistoia e i comuni interessati, tra cui Agliana, e l’Università di Firenze per l’elaborazione del, ma dei 75mila euro stanziati dalla Provincia, le risorse economiche aggiunte dal Comune e il personale impiegato non abbiamo trovato un seguito a queste iniziative.