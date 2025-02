Ilgiorno.it - Banda delle farmacie: "Siamo minorenni". I tre arrestati rubano anche sull’età

Leggi su Ilgiorno.it

Ladri, ma. ladri di biciclette che hanno dichiarato di essere, ma mentivano perché mirate indagini radiologiche lo hanno escluso. Tre fuggitivi dei quali due rincorsi in mezzo ai boschi dai Carabinieri e da droni infallibilial buio e poi catturati, mentre un terzo che pensava ormai di averla fatta franca si era nascosto dentro il bagno di un bar di San Giacomo di Teglio, dove ha pure cercato di opporre resistenza ai militari dell’Arma che lo hanno scovato e ammanettato a poche ore di distanza dai "compari". Dal comunicato ufficiale dei Carabinieri diramato ieri emergono nuovi particolari riguardanti la cattura dei giovanissimi autori di almeno quattro dei sette furti che dalla metà di gennaio hanno interessato altrettantedella media valle. I ragazzi, tre marocchini diciannovenni senza fissa dimora, sono stati sottoposti giovedì a fermo d’indiziato di delitto d’iniziativa - così è definito l’arresto non in flagranza di reato - al termine di un inseguimento da film nei boschi, dopo che questi nella notte avevano visitato ledi Poggiridenti Piano prima e di Castello dell’Acqua poi.