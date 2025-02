Ilrestodelcarlino.it - Bambina di 5 anni cade dal secondo piano del palazzo di via Rovereto ad Ancona: come sta

, 1 febbraio 2025 – Unadi 5è caduta questa mattina daldi undi via, ad. L’allarme è scattato immediatamente quindi sul posto sono arrivati oltre ai soccorritori del 118 anche gli uomini della polizia e i vigili del fuoco. Momenti drammatici per la famiglia della piccola e per i passanti che a quell’ora si sono accorti ovviamente di ciò che era successo. Poi il miracolo: laè viva, è stata portata a sirene spiegate all'ospedale Salesi. Ai sanitari della Croce Rossa è apparsa vigile e cosciente. Sono in corso le indagini della polizia per ricostruire la dinamica dell'accaduto.