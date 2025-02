Anconatoday.it - Bambina caduta dal balcone in via Rovereto, peggiora la situazione: «Operata, è adesso in rianimazione pediatrica»

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA – Ladi 5 anni precipitata oggi daldi casa in viaè attualmente ricoverata presso ladell’Ospedale Salesi in seguito a un «trauma da precipitazione da grandi altezze». Lo fa sapere la direzione medico sanitaria che aggiunge di come le.