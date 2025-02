Ilrestodelcarlino.it - Baby sitter, ampliati i criteri di accesso: quali sono

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lugo, 1 febbraio 2025 –statidiall'elenco dellenell’ambito del progetto ‘Percorsi dificazione delle figure di supporto alla conciliazione vita lavoro delle famiglie’, sostenuto dal fondo straordinario famiglie della Regione Emilia-Romagna. Fino ad oggi l'elenco era riservato a coloro che avevano completato il percorso formativo proposto annualmente dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna: d'ora in avanti sarà invece possibile chiedere la propria iscrizione all'elenco per chiunque abbia requisiti e titoli formativi equipollenti in termini quantitativi etativi. Tali requisiti dovranno essere certificati utilizzando il modulo disponibile nel sito dell’Unione labassaromagna.it. È previsto, a breve, l'avvio del secondo corso di formazione per, organizzato dal Centro per le famiglie dell'Ucbr in collaborazione con il centro di formazione Aeca - Sacro cuore di Lugo.