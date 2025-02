Ilfattoquotidiano.it - Azzannato in casa dai suoi due pitbull: a Ostia 29enne ferito agli arti, al viso e al collo

Un altro caso di aggressione da parte di, razza di cani di cui molti episodi di cronaca hanno raccontato l’aggressività. L’ultimo episodio è avvenuto ala notte del 31 gennaio, dove unè in condizioni gravissime dopo essere stato aggredito daidue molossi. Sul posto è intervenuta la polizia per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. I due cani si trovavano ininsieme al ragazzo, e la condizione di cattività avrebbe potuto provocare il raptus di violenza. I duelo hanno attaccato all’improvintorno a mezzanotte, ferendolo, ale al. A seguito delle grida del ragazzo, sono arrivati polizia e soccorsi e il ragazzo, che non è in pericolo di vita, è stato portato all’ospedale Grassi.L'coloindaidue: a, ale alproviene da Il Fatto Quotidiano.