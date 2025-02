Cityrumors.it - Avvicina bambine nel parco e poi apre il cappotto: “Aiuto, dobbiamo fermarlo”

La polizia è a caccia di un molestatore che da giorni sta terrorizzando la popolazione, mostrando le parti basse ai bambiniUn uomo sta terrorizzando un intera comunità. Sui social network centinaia di persone stanno lamentando la sua presenza per il terrore che sta scatenando tra i bambini, e quindi anche i genitori, del quartiere. La polizia locale ha già ricevuto molte segnalazioni e la speranza è che presto possa essere individuato e fermato, per il bene della città.nele poiil: “” – Cityrumors.itSi tratta dell’ennesimo, e drammatico, caso di pedofilia che ha colpito la cittadine di Aalter e Ursel, in Belgio. A rendere noto il caso è lo stesso commissario Peter Ponnet che ha reso noto come le forze dell’ordine hanno ricevuto denunce nei confronti di un individuo che si sarebbe reso protagonista di atti osceni in luogo pubblico, ai danni di minori.