Thesocialpost.it - Aversa, tragico incidente: muore il 31enne Antonio Esposito in uno scontro frontale

Un drammaticosi è verificato nella tarda mattinata di oggi in via Atellana, ad, nei pressi del cimitero di Cesa. Un violento impatto tra una Fiat Punto e un furgone ha causato la morte di un giovane automobilista. La vittima èdi Orta di Atella, che era alla guida dell’utilitaria. L’urto è stato fatale e il ragazzo è deceduto sul colpo.La dinamica dello schiantoL’è avvenuto nei pressi di una stazione di servizio IP situata lungo la strada. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, il conducente della Fiat Punto avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo nella corsia opposta e scontrandosi frontalmente con il furgone che procedeva in direzione contraria.I soccorsi e le indaginiSul luogo delsono subito intervenuti i sanitari del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.