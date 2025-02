Anteprima24.it - Avellino-Turris, i convocati di Biancolino: tre assenti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIn vista del match tra, valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C Now, mister Raffaeleha diramato la seguente lista di:Portieri: 1 Iannarilli, 22 Guarnieri, 77 Marson;Difensori: 2 Todisco, 5 Rigione, 23 Cagnano, 26 Cionek, 29 Cancellotti, 38 Frascatore, 79 Manzi;Centrocampisti: 4 De Cristofaro, 6 Palmiero, 8 Rocca, 19 Tribuzzi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas;Attaccanti: 9 Patierno, 10 Russo, 11 Redan, 32 Lescano, 91 Panico.REPORTMichele D’Ausilio è alle prese con un risentimento al flessore della gamba sinistra.Patrick Enrici dovrà scontare un turno di squalifica.Noah Mutanda è alle prese con un risentimento al flessore della gamba destra.L'articolo, idi: treproviene da Anteprima24.