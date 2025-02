Ilrestodelcarlino.it - Autovelox, vincono gli automobilisti: “Strumento non omologato”

Fano, 1 febbraio 2025 – Il Giudice di Pace di Fano, Pericle Tajariol, ha annullato due multe per eccesso di velocità rilevate dall’fisso installato lungo la Statale Adriatica a Metaurilia, accogliendo il ricorso di un fanese e un pesarese sanzionati pesantemente in orario notturno. La sentenza, pronunciata il 31 gennaio 2025, si fonda su un principio che potrebbe avere ripercussioni su molte altre contravvenzioni elevate con il medesimo dispositivo: l’apparecchiatura utilizzata, un Velocar modello Aguia-T5-5-R, non risulta infatti omologata, ma soltanto approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il decreto n. 48 del 2021. La distinzione tra approvazione e omologazione è il nodo centrale della decisione. Secondo l’interpretazione del Giudice di Pace, che si rifà a una recente ordinanza della Corte di Cassazione, l’omologazione è una procedura più rigorosa rispetto alla semplice approvazione, perché richiede verifiche tecniche approfondite sulla precisione e l’affidabilità dello