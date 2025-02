Fanpage.it - “Autostrade fatiscenti, inadatte al Ponte”: rimosso dg del Consorzio. Avs: “Si può criticare l’opera?”

La rimozione dall'incarico di Franco Calogero Fazio, direttore generale delAutostrade Siciliane (CAS), che ha denunciato lo stato delle autostrade siciliane, giudicandole non in grado di "sopportare l'aggravio di traffico di mezzi pesanti durante la lunga fase di cantiere" per il Ponte sullo Stretto, diventa un caso e arriva in Parlamento. Angelo Bonelli (Avs) annuncia un'interrogazione: "Non si può? È un'opera intoccabile?".