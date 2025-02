Lanazione.it - Auto piomba sui veicoli in sosta poi si ribalta sulla strada, ferita una donna

Leggi su Lanazione.it

Prato, 1 febbraio 2025 – Brutto incidente avvenuto nel pomeriggio di oggiregionale 325, nel comune di Vaiano. Per cause in corso di accertamento un'è finita su alcuniinper poirsi. Alla guida unache è stata presa in carico dal personale del 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Prato, distaccamento di Montemurlo, che hanno provveduto a mettere la vettura in sicurezza. Laè stata chiusa per mettere le operazioni di soccorso e i rilievi da parte della polizia municipale.