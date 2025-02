Anteprima24.it - Auto contro tir, perde la vita il sassofonista Mario: “Esempio di impegno e amore per la musica”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Con profonda tristezza abbiamo appreso la tragica notizia della scomparsa prematura diLuce, un giovane talento che ha dedicato la suaallacon passione, studio e dedizione”. Il Conservatorio di Benevento, con il Direttore Giuseppe Ilario, la Presidente Caterina Meglio, il corpo docente, il personale e tutti gli studenti, si stringe con affetto attorno alla famiglia e agli amici in questo momento di dolore.“era un artista vero, undiper la. Il suo talento – si legge in un post social – e il suo spirito continueranno a vivere nel ricordo di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e apprezzarne la sensibilità artistica. Che la suapossa risuonare per sempre nei nostri cuori”. L'articolotir,lail: “diper la” proviene da Anteprima24.