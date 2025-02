Ilrestodelcarlino.it - Aumenti Imu e lavori nelle scuole. Ecco bilancio e programmazione

Nel corso della seduta del consiglio comunale dello scorso 23 gennaio l’Amministrazione comunale di Cotignola ha presentato il Documento unico di(Dup) e ildi previsione 2025-2027. I due documenti, che contengono i principali investimenti e scelte amministrative del prossimo futuro per il territorio comunale, saranno ora presentati alla cittadinanza attraverso quattro assemblee pubbliche. Gli incontri inizieranno tutti alle 20.30: mercoledì 5 a San Severo, nella sala del circolo Anspi in via Madrane 16; giovedì 6 a Budrio al circolo parrocchiale in via Budrio 1; mercoledì 19 a Barbiano nella sala comunale in piazza Alberico; giovedì 20 a Cotignola nella sala del Consiglio in municipio, in piazza Vittorio Emanuele II. A tratteggiare gli elementi principali dei due documenti sono l’assessore al Nilancio, Leonardo Ricci, e aipubblici, Michele Rambelli.