Aumenta la ricchezza dei miliardari, in Lombardia c'è una new entry: chi è il "paperone" bresciano

Milano – Se è vero che in tempi di guerra ci sono anche industrie che prosperano, non sorprende che tra i nuoviitaliani figuri Ugo Gussalli Beretta, che insieme ai figli Pietro e Franco gestisce la più antica fabbrica di armi da fuoco al mondo, con sede a Gardone Val Trompia, in provincia di Brescia. Con un patrimonio stimato di 2,9 miliardi, il capofamiglia che guida Beretta Holding si pone alla posizione 40 della classifica Forbes, che conta 71in Italia. Secondo un recentissimo rapporto Oxfam, nell’arco dell’ultimo anno, lacomplessiva di questi 71 super ricchi èta di oltre 61 miliardi di euro (pari a circa 166 milioni al giorno). Insieme ai figli di Silvio Berlusconi, che hanno visto crescere i rispettivi patrimoni a seguito della spartizione dell’eredità paterna, Beretta è l’unica newlombarda della classifica.