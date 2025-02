Oasport.it - ATP Rotterdam al via senza il detentore Sinner, ma con Berrettini. Alcaraz insegue il primo titolo del 2025

Non ci sarà il vincitore dello scorso anno Jannik, ritiratosi lunedì dopo la seconda vittoria consecutiva all’Australian Open, ma l’edizione deldell’ATP di, torneo che taglia il traguardo della cinquantaduesima edizione, promette in ogni caso spettacolo ed emozioni con un tabellone di assoluto livello guidato dalla testa di serie numero 1 Carlos. Il tennista spagnolo, superato nettamente da Novak Djokovic nei quarti di Melbourne,ilsuccesso del suoma il compito che lo attende non sarà assolutamente facile.Secondo favorito del seeding è Daniil Medvedev, vincitore nel 2023 contro l’attuale numero uno del mondo in un match chiuso in rimonta al terzo set. Il russo cerca l’immediato riscatto dopo la precoce eliminazione subita nelSlam stagionale dal giovane all’americano Learner Tien.